Спонсоры подарили УПСМ Бишкека пять машин

Машины прошли техосмотр, их оснастили оборудованием и передали в эксплуатацию.

Спонсоры подарили управлению Патрульной службы милиции пять машин марки Toyota Prius. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-секретарь УПСМ Байгазы Айтикул уулу 24.kg отметил, что машины получили две недели назад «от неравнодушных к работе милиции патриотов страны».

Машины прошли техосмотр, их оснастили оборудованием и передали в эксплуатацию.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/243112/