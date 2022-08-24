Спонсоры подарили УПСМ Бишкека пять машин

Машины прошли техосмотр, их оснастили оборудованием и передали в эксплуатацию.
Спонсоры подарили управлению Патрульной службы милиции пять машин марки Toyota Prius. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ведомства.
Пресс-секретарь УПСМ Байгазы Айтикул уулу 24.kg отметил, что машины получили две недели назад «от неравнодушных к работе милиции патриотов страны».
Машины прошли техосмотр, их оснастили оборудованием и передали в эксплуатацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/243112/
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