Казахстанская компания заинтересована в строительстве каскада ГЭС в Кыргызстане стоимостью в 1 млрд долларов

Отмечается, что общая мощность каскада будет составлять 1160 МВт, а оценочная стоимость строительных работ составляет свыше 1 млрд долларов.

В Бишкеке ОАО «Электрические станции» и казахстанская компания Orient Trade Investment Company подписали меморандум по сотрудничеству в реализации проекта строительства и эксплуатации Казарманского каскада ГЭС на реке Нарын. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Казахстана в Кыргызстане.

Согласно договоренности, «казахстанская компания начнет строительство Казарманского каскада ГЭС и завершит в течение 5-6 лет». Этот каскад состоит из 4 ГЭС: Алабугинской, Карабулунской ГЭС-1, Карабулунской ГЭС-2 и Тогузтороуской ГЭС.

Отмечается, что общая мощность каскада будет составлять 1160 МВт, а оценочная стоимость строительных работ составляет свыше 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан заявили о готовности инвестировать ы строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что президенты трех стран обсудили данный вопрос и «пришли к предварительным, конкретным и очень полезным договоренностям».



Азаттык