Казахстанская компания заинтересована в строительстве каскада ГЭС в Кыргызстане стоимостью в 1 млрд долларов

Отмечается, что общая мощность каскада будет составлять 1160 МВт, а оценочная стоимость строительных работ составляет свыше 1 млрд долларов.
В Бишкеке ОАО «Электрические станции» и казахстанская компания Orient Trade Investment Company подписали меморандум по сотрудничеству в реализации проекта строительства и эксплуатации Казарманского каскада ГЭС на реке Нарын. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Казахстана в Кыргызстане.
Согласно договоренности, «казахстанская компания начнет строительство Казарманского каскада ГЭС и завершит в течение 5-6 лет». Этот каскад состоит из 4 ГЭС: Алабугинской, Карабулунской ГЭС-1, Карабулунской ГЭС-2 и Тогузтороуской ГЭС.
Отмечается, что общая мощность каскада будет составлять 1160 МВт, а оценочная стоимость строительных работ составляет свыше 1 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан заявили о готовности инвестировать ы строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что президенты трех стран обсудили данный вопрос и «пришли к предварительным, конкретным и очень полезным договоренностям».
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!