Во всех мечетях Бишкека прочитают молитву по погибшим в ДТП в Ульяновской области

В муфтияте отметили, что в 13:30 в центральной мечети Бишкека совершит намаз муфтий Замир Ракиев.
23 августа во всех мечетях Бишкека прочитают молитву по кыргызстанцам, погибшим в ДТП в Ульяновской области России. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.
В муфтияте отметили, что в 13:30 в центральной мечети Бишкека совершит намаз муфтий Замир Ракиев.
«В центральной мечети Бишкека в 13:30 муфтий Замир Ракиев прочитает намаз. Вчера он дал команду имамам, чтобы они прочитали 600 страниц Корана. После намаза будет прочитана молитва в связи с гибелью наших соотечественников в ДТП. Во всех столичных мечетях прочитают молитву одновременно», - сказал Атабаев.
Дорожно-транспортное происшествие в Ульяновской области России, произошедшее 21 августа, унесло жизни 14 граждан Кыргызстана. Все они были трудовыми мигрантами, которые временно находились в РФ на заработках.
В микроавтобус, который стоял в очереди из-за образовавшейся на дороге пробки, на полной скорости сзади врезалась грузовая фура и вдавила его во впереди стоящий большегруз, в итоге машина с пассажирами была смята двумя грузовыми авто.
Всего в ДТП погибли 16 человек, еще трое в тяжелом состоянии были госпитализированы в ближайшую больницу. Позже стало известно, что двое пострадавших переведены в общую палату, а третий в тяжелом состоянии все еще находится в реанимации. Пострадавшие, а также 14 погибших граждан являются кыргызстанцами.
23 августа в Кыргызстане объявлено днем национального траура. На всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспускаются государственные флаги КР, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Азаттык
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