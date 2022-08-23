Региональные телерадиокомпании перейдут в ведение НТРК

Все областные телерадиокомпании Кыргызстана переходят в ведение Национальной телерадиовещательной корпорации.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Согласно документу, телерадиокомпании перейдут в НТРК с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами.

Также президент поручил кабмину повысить заработную плату сотрудникам НТРК и выделить средства на техническую модернизацию корпорации.

В середине мая 2022 года Общественная телерадиовещательная корпорация (бренд КТРК) преобразована в Национальную телерадиовещательную корпорацию. Соответствующий закон был принят Жогорку Кенешем 6 апреля, 13 мая его подписал президент Садыр Жапаров.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов во время обсуждения законопроекта заявил, что присвоенный КТРК статус общественного телеканала себя не оправдал.

«Настоящим общественным каналом КТРК не стал. Было много недостатков, функции не исполнялись. Поэтому мы хотим создать сильный государственный канал, который будет распространять государственную идеологию и ценности», - сказал министр.

Администрация президента в свою очередь отмечает, что закон направлен на создание условий для самостоятельного определения редакционной политики, улучшение качества информационной продукции (контента), совершенствование управленческих решений НТРК.

О разработке данного законопроекта в конце октября прошлого года сообщили в «Институте Медиа Полиси». Организация отмечала, что в случае принятия закон сведет на нет установленные демократические принципы.

Тогда же медиасообщество Кыргызстана выступило против предлагаемых норм и инициировало сбор подписей за отзыв законопроекта. Также отреагировал на законопроект Международный комитет по защите журналистов, заявив, что «Кыргызстан готовит закон об усилении контроля президента над государственной телекомпанией».

После смены власти в 2010 году статус государственного канала поменяли на общественный. Власти планировали создать условия для нейтральной деятельности канала. Для контроля редакционной политики канала был создан Наблюдательный совет КТРК из 15 человек. Из них 5 человек предлагал президент страны, 5 – парламент, 5 – гражданское общество. Совет избирался Жогорку Кенешем сроком на 5 лет. Генеральный директор КТРК избирался Наблюдательным советом на 4 года.



Азаттык