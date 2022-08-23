Иностранные туристы уронили со скалы и потеряли рюкзак с паспортами и деньгами. Им помогли

На Иссык-Куле чешские туристы уронили рюкзак с документами со скалы.
Им помогли милиционеры и спасатели МЧС. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Как уточняется, 21 августа в ОВД Каракола обратился гражданин Чехии Петр Пидима. Он рассказал, что во время путешествия в местности Ала-Куль Ак-Суйского района он со своей подругой был в скалистой местности. Из-за возникшей проблемы и чтобы спасти себя, ему пришлось расстаться со своим рюкзаком. После этого они своими силами попытались найти рюкзак, но им это не удалось.
По словам туриста, в рюкзаке находились их заграничные паспорта, кредитные карточки, деньги и личные вещи.
Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области вместе с туристами выехали на место, где те уронили рюкзак со скалы. Кроме этого, вызвали на помощь спасателей из территориального управления МЧС, которые и нашли рюкзак после двух часов поисков в труднодоступной части скалистого хребта.
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