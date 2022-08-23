Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с кыргызстанцами

Крупная авария, в которой погибли 14 граждан Кыргызстана, произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье.
Сердечный приступ, по предварительным данным, случился у водителя фуры, спровоцировавшего крупную аварию с 16 погибшими в Ульяновской области, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских. Об этом пишет "РИА Новости".
Крупная авария, в которой погибли 14 граждан Кыргызстана, произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
"По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие", - сказал Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.
Он также поручил региональному Минтрансу совместно с ГИБДД провести в ближайшее время месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов и базовые требования к таким транспортным средствам.
Русских выразил соболезнования родственникам погибших. Их память участники заседания почтили минутой молчания.
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