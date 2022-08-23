Темирбек Ажыкулов: Речи о закрытии "Умут и Ко" не идет

"Умут и Ко" продолжает работать, все хорошо, производство молока и молочной продукции прерываться не будет.

Речи о закрытии или приостановлении деятельности предприятия "Умут и Ко" не идет. Об этом представители компании сообщили главе Молочного объединения Кыргызстана Темирбеку Ажыкулову.

По его словам, накануне, 22 августа, он разговаривал с сотрудниками среднего звена компании. Они отметили, что молокоперерабатывающий завод "Умут и Ко" продолжает работать, все хорошо, производство молока и молочной продукции прерываться не будет.

На вопрос о том, есть ли вероятность остаться без молочной продукции, если "Умут и Ко" все-таки закроется, Ажыкулов ответил, что этого не случится.

"Этому обрадуются только конкуренты, которые сейчас работают лишь на 30-40%, максимум на 50%. Они просто увеличат объемы производства", - отметил глава объединения.

Напомним, совладельца компании "Умут и Ко" Журата Абдуллаева задержали за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств. В ходе обыска его дома обнаружили специальную технику - бронированную разведывательно-дозорную машину - БРДМ-2 с боевым танковым пулеметом Калашникова калибра 7,62 мм. Кроме того, найдено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств (граната Ф-1), гладкоствольного (нарезного) и травматического оружия.



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