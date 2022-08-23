Гулнара Баатырова назначена и.о. министра здравоохранения

Кандидатура Гулнары Баатыровой будет внесена для согласования в Жогорку Кенеш

Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Баатырова Гулнара Маришовна назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызской Республики.

Кандидатура Гулнары Баатыровой будет внесена для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра здравоохранения Кыргызской Республики.





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