Минсельхоз предлагает запретить вывоз пшеницы из Кыргызстана

Проект постановления кабмина выносит на рассмотрение.
Министерство сельского хозяйства Кыргызстана предлагает на полгода запретить вывоз пшеницы и ее смеси с рожью (меслины) за пределы ЕАЭС. Проект постановления кабмина выносит на рассмотрение.
Согласно документу, ограничения не коснутся реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой кабинетом министров. Инициатива направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию рыночных цен.
На сегодня у Кыргызстана есть контракты с российскими поставщиками на импорт 28 тысяч тонн продовольственного зерна. Переговоры о закупе зерновых ведутся и с Казахстаном. Точные объемы не известны.
По данным Минсельхоза, потребность Кыргызстана в продовольственном зерне на 2022 год оценивается в 769,1 тысячи тонн. Около 75-80 процентов объема ожидается покрыть за счет собственного производства.
В начале августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может пересмотреть объемы экспорта продовольственного зерна, если страна не достигнет запланированного показателя урожая в 130 миллионов тонн.
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