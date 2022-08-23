Минсельхоз предлагает запретить вывоз пшеницы из Кыргызстана

Проект постановления кабмина выносит на рассмотрение.



Министерство сельского хозяйства Кыргызстана предлагает на полгода запретить вывоз пшеницы и ее смеси с рожью (меслины) за пределы ЕАЭС. Проект постановления кабмина выносит на рассмотрение.

Согласно документу, ограничения не коснутся реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой кабинетом министров. Инициатива направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию рыночных цен.



На сегодня у Кыргызстана есть контракты с российскими поставщиками на импорт 28 тысяч тонн продовольственного зерна. Переговоры о закупе зерновых ведутся и с Казахстаном. Точные объемы не известны.

По данным Минсельхоза, потребность Кыргызстана в продовольственном зерне на 2022 год оценивается в 769,1 тысячи тонн. Около 75-80 процентов объема ожидается покрыть за счет собственного производства.

В начале августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может пересмотреть объемы экспорта продовольственного зерна, если страна не достигнет запланированного показателя урожая в 130 миллионов тонн.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/242992/