Маленькая Аруузат получила самый дорогой в мире укол препаратом «Золгенсма»

Маленькая кыргызстанка Аруузат Ташматова получила самый дорогой укол в мире «Золгенсма».
Об этом в социальных сетях сообщили родители девочки.
«До сих пор не верится и руки трясутся, мы дождались! Мы благодарны Всевышнему, что дошли до этого заветного дня! Мы безмерно благодарны нашим волонтерам за пройденный с нами путь! Мы благодарны всем вам за спасенную жизнь нашей дочери. Сейчас нам тяжело излагать свои мысли, позже мы обязательно обо всем расскажем не спеша», — рассказали родители Аруузат.
Напомним, у Аруузат спинальная мышечная атрофия первого типа. Ей был необходим препарат «Золгенсма», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость составляет $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов. Сбор средств на покупку лекарства закрыли в марте 2022 года.
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