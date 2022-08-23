Маленькая Аруузат получила самый дорогой в мире укол препаратом «Золгенсма»

Маленькая кыргызстанка Аруузат Ташматова получила самый дорогой укол в мире «Золгенсма».

Об этом в социальных сетях сообщили родители девочки.

«До сих пор не верится и руки трясутся, мы дождались! Мы благодарны Всевышнему, что дошли до этого заветного дня! Мы безмерно благодарны нашим волонтерам за пройденный с нами путь! Мы благодарны всем вам за спасенную жизнь нашей дочери. Сейчас нам тяжело излагать свои мысли, позже мы обязательно обо всем расскажем не спеша», — рассказали родители Аруузат.

Напомним, у Аруузат спинальная мышечная атрофия первого типа. Ей был необходим препарат «Золгенсма», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость составляет $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов. Сбор средств на покупку лекарства закрыли в марте 2022 года.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/243007/