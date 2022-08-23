Десять способов разумного потребления электричества назвали энергетики

Энергетики Кыргызстана рассказали о десяти способах сократить затраты на электроэнергию.

Рекомендации подготовила пресс-служба Чуйского предприятия электрических сетей (бывшее ОАО «Северэлектро»).

Для разумного потребления энергии компания советует:

Гасить свет, выходя из комнаты или дома/квартиры.

Не оставлять без надобности включенными телевизор и другую бытовую технику.

Не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Не использовать несертифицированные самодельные приборы.

Покупать бытовую технику с низким электропотреблением (класса А).

Заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие.

Протереть пыль на лампах и плафонах, потому что они поглощают до 30 процентов света.

Установить за батареями отопления теплоотражатели.

Утеплить дома и квартиры.

По возможности использовать альтернативные источники электроэнергии — солнечные батареи и коллекторы.

Добавим, в прошлом году власти заявляли об энергокризисе из-за маловодья. Уровень воды в Токтогульском водохранилище едва не дошел до отметки «мертвого».

В этом году энергетики ввели новый тариф «безлимитный» стоимостью в 5,04 сома за один киловатт-час. Действующий тариф для физических лиц составляет 0,77 тыйына. При превышении лимита в 700 киловатт-часов цена возрастает до 2,16 сома. По состоянию на 22 августа объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 13,1 миллиарда кубометров.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243000/