Десять способов разумного потребления электричества назвали энергетики

Энергетики Кыргызстана рассказали о десяти способах сократить затраты на электроэнергию.
Рекомендации подготовила пресс-служба Чуйского предприятия электрических сетей (бывшее ОАО «Северэлектро»).
Для разумного потребления энергии компания советует:
Гасить свет, выходя из комнаты или дома/квартиры.
Не оставлять без надобности включенными телевизор и другую бытовую технику.
Не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Не использовать несертифицированные самодельные приборы.
Покупать бытовую технику с низким электропотреблением (класса А).
Заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие.
Протереть пыль на лампах и плафонах, потому что они поглощают до 30 процентов света.
Установить за батареями отопления теплоотражатели.
Утеплить дома и квартиры.
По возможности использовать альтернативные источники электроэнергии — солнечные батареи и коллекторы.
Добавим, в прошлом году власти заявляли об энергокризисе из-за маловодья. Уровень воды в Токтогульском водохранилище едва не дошел до отметки «мертвого».
В этом году энергетики ввели новый тариф «безлимитный» стоимостью в 5,04 сома за один киловатт-час. Действующий тариф для физических лиц составляет 0,77 тыйына. При превышении лимита в 700 киловатт-часов цена возрастает до 2,16 сома. По состоянию на 22 августа объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 13,1 миллиарда кубометров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243000/
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