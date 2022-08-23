Убийство девочки в Кемине. Обвиняемый так и не раскаялся в суде

Уточняется, что мужчина не признал свою вину и не раскаялся в суде второй инстанции.



Чуйский областной суд оставил в силе приговор о пожизненном лишении свободы в отношении обвиняемого в убийстве 16-летней Ольги Хабаровой. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

Уточняется, что мужчина не признал свою вину и не раскаялся в суде второй инстанции.

«В апелляционной жалобе обвиняемого указывалось, что он раскаивается, вину свою признает и просит снизить срок наказания. Однако в суде мужчина заявил, что он пытался лишь закрыть девочке рот, когда она стала кричать. По его словам, он сам не понимает, как его руки оказались на шее девочки. Кроме того, К.Б. сказал в суде, что не стал вызывать скорую помощь и милицию, потому что понял, что девочка мертва. Он также не сказал, зачем вывез девочку в лесопосадку», — сказала адвокат.

Напомним, в июне 2021 года в Кеминском районе произошло убийство 16-летней Ольги Хабаровой. Утром школьница получила свидетельство о неполном среднем образовании. В 10.59 она позвонила маме с телефона соседа и сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке, но не вернулась. Тело девочки с признаками насилия нашли вечером того же дня в одной из лесопосадок города.

По подозрению в убийстве задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. По версии следствия, в день случившегося девочка действительно попросила у него телефон, чтобы позвонить маме. В какой-то момент мужчина стал трогать ее и домогаться. Она начала кричать, он, испугавшись огласки, задушил ее. Потом попросил машину у соседа, положил тело в авто и вывез в лес.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/243002/