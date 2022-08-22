Достоин ли Эрнст Акрамов того, чтобы его именем назвали больницу?

Наш Минздрав погряз в очередной интриге.

Хотя это состояние основательно прижилось там особенно в последние годы. И смею предположить, что письмо сотрудников Чуйской областной больницы, о котором говорил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков на брифинге в минувший вторник, появилось не случайно.

По словам чиновника, авторы письма якобы выражают свое несогласие по поводу присвоения больнице имени выдающегося хирурга, Героя Кыргызстана (профессор один из немногих, кто награжден высшим знаком отличия "Кыргыз Республикасынын Батыры"), лауреата Госпремии Эрнста Акрамова. У талантливого хирурга, который всегда резал правду–матку, никогда никому не льстил и ничем за 60 с лишним лет работы не запятнал белого халата, немало завистников и, мягко говоря, недругов, что костьми лягут, чтобы помешать этому. И время–то они выбрали подходящее: между временно отстраненным министром и временно назначенным новым.

Любопытно, конечно, взглянуть на это послание. Нет, не для того, чтобы узнать фамилии тех, кто его подписал. Они мало кому известны и по большому счету никого не интересуют. "Может, люди, подписавшие письмо, хотели бы остаться неузнанными, инкогнито. Там есть как те, кто выступает за переименование, так и противники. Мы получили письмо, в котором часть коллектива относится неоднозначно к тому, что переименование происходит без учета их мнения. Поэтому мы приостановили процесс", - заявил нынешний глава Минздрава.

Но, насколько известно, практически никто из сотрудников больницы, чьи подписи стоят под ним, вообще не видел письмо в глаза и не знает о его содержании: расписываться заставляли, как у нас водится, на чистых листах. Хотя до этого абсолютно все открыто, без принуждения поставили свои фамилии под обращением о присвоении имени Эрнста Акрамова лечебному учреждению. Поэтому таким запутанным и половинчатым было пояснение временного главы Минздрава на брифинге. Показалось, что ему и самому не по душе эта ситуация. И, судя по его словам, нет в послании весомых аргументов против присвоения, по крайней мере, он их не озвучил. Кстати, как заявили представители штаба в поддержку профессора, в пакете документов, переданных комиссии при президенте по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызстана, есть настоящее письмо с подписями сотрудников медицинской организации.

В числе первых, кто открыто высказал свое мнение против, был министр здравоохранения, ныне временно отстраненный от должности Алымкадыр Бейшеналиев. В марте больница оказалась в эпицентре просто беспрецедентных событий. Бейшеналиев закрыл построенный и оборудованный профессором Акрамовым научный центр реконструктивно–восстановительной хирургии при больнице, назвав Доктора Жизнь, как величают выдающегося хирурга в народе, лопухом, видимо, за его бескорыстие и отзывчивость. Центр–то Акрамов открыл не для личного обогащения, а для того, чтобы улучшить условия работы врачей и лечения больных. И вместо благодарности за это, за 60 лет безупречного и преданного служения медицине и народу временно отстраненный чиновник с сомнительной репутацией заявил, что, дескать, Акрамов не достоин, чтобы называть его именем отделение, не говоря уже о целой больнице. Эти слова полоснули по сердцу, не ошибусь, если скажу, тысяч кыргызстанцев и вызвали возмущение в обществе.

Именно тогда по инициативе сотрудников больницы и активистов были созданы инициативная группа и штаб по защите чести и достоинства профессора Эрнста Акрамова. Они потребовали от властей снять с должности зарвавшегося министра. Конечно, никто его не убрал, но, тем не менее, Бейшеналиев приехал в больницу и вместе с профессором посадил на ее территории ель в знак примирения. Но с камнем за пазухой.

После случившегося все настойчивее зазвучали голоса о присвоении больнице имени Акрамова. Кампания по сбору подписей началась еще в начале 2021–го. Это событие сторонники и друзья Акрамова хотели приурочить к 85–летию хирурга, юбилей которого отметили в прошлом году. Тогда не получилось. Но кампания набирала силу и почти увенчалась успехом.

Как заявил 24 мая заместитель председателя кабинета министров страны Эдиль Байсалов, Чуйской больнице присвоят имя Эрнста Акрамова, решение одобрено. "Сегодня я съездил в это медучреждение и встретился с профессором, заведующим хирургическим отделением Эрнстом Акрамовым. Очень рад дополнительно сообщить, что сегодня Комиссией по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызстана было одобрено и принято решение о присвоении Чуйской больнице имени Героя КР Э. Х. Акрамова", написал Байсалов в соцсети.

Как отмечалось в СМИ, о присвоении больнице имени хирурга, помимо Эдиля Байсалова, сообщила и заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента Галина Байтерек. Но в августе все резко изменилось. Теперь тот же Байсалов, сославшись на "чувствительность" вопроса, заявляет, что у него нет комментариев, "я не подтверждаю и не опровергаю, но пока мне нечего вам сказать".

Да в чем его чувствительность? Объясните вы толком народу, почему Эрнст Хашимович не достоин, чтобы больница носила его имя. Может, национальность не та? Чьи еще амбиции, кроме Бейшеналиева, взыграли на этот раз? Почему, наконец, одним дозволено абсолютно все, а Акрамов не достоин? Народ хочет знать ответы на эти вопросы. В стране по пальцам можно пересчитать докторов, которые, без преувеличения, внесли выдающийся вклад в систему нашего здравоохранения и спасли тысячи обреченных больных от неминуемой смерти. В их числе имя профессора Акрамова.

Нисколько не умаляю достоинств врачей Чуйской областной больницы, но с приходом туда Акрамова ее статус в глазах кыргызстанцев повысился, а хирургическая служба стала одной из лучших в стране. Люди чуть ли не в очередь выстраивались к доктору Акрамову на операцию. Теперь в операционных, и не только этой больницы, работают его ученики, ставшие под стать учителю замечательными врачами. Знаю, что немало горожан по–прежнему хотят прооперироваться, как они говорят, у Акрамова, имея в виду Чуйскую больницу. Ее главному врачу гордиться бы надо таким доверием людей, своими коллегами, а не расписываться под явно заказным письмом, в угоду временно отстраненного министра. Назначение врача - лечить, спасать. Это святое в медицине, о чем многие забыли.

В общем, опять разгорелись подковерные игры. В них оказались втянутыми и члены комиссии при президенте, которые, если верить словам Байсалова, уже приняли решение присвоить имя профессора больнице. От их дальнейшей позиции теперь многое зависит, в том числе и репутация служб президентской администрации. Отмолчаться и спустить ситуацию на тормозах уже не удастся. Сторонники и друзья Эрнста Акрамова уже начали действовать. Председатель штаба по защите его чести и достоинства, бывший депутат ЖК Галина Куликова намерена поговорить с Жаркынбеком Касымбековым, раскрыть ему глаза на происходящее, а в подтверждение показать все документы. А затем - и в кабинетах на более высоких этажах. Тысячи кыргызстанцев подписали обращение о том, чтобы Чуйская областная больница была названа в честь Героя Кыргызстана - профессора Акрамова. И молчать они явно не станут.





URL: https://www.vb.kg/421667