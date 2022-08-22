В части Бишкека на день отключат воду

Население и организации просят запастись питьевой водой.
Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 23 августа с 10:00 до 21:00 ограничат подачу питьевой воды в некоторые районы столицы.
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, подача питьевой воды будет временно приостановлена из-за установки запорно-регулирующей арматуры диаметром 200 мм в районе улиц Анкары и Виноградной.
Район отключения питьевой воды включает жилмассив "Кара-Жыгач", общежитие по ул. Ч. Валиханова, 1, новые дома "Ихлас" по ул. Анкары, профессиональный лицей №93.
Население и организации просят запастись питьевой водой.
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