Министерству энергетики передали акции двух государственных компаний

Документ опубликован в газете «Эркин Тоо».
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о передаче Министерству энергетики Кыргызстана государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ. Документ опубликован в газете «Эркин Тоо».
Фонду по управлению государственным имуществом поручено передать Минэнерго госпакет акций «Нарынгидроэнергострой» и «Нарынспецгидроэнергомонтаж». Отмечается, что решение приняли для вывода из кризиса специализированных ремонтных и строительно-монтажных компаний с государственной долей акций.
Напомним, передать компании в ведение Министерства энергетики поручил президент страны Садыр Жапаров, выступая на заседании Совета безопасности в ноябре 2021 года.
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