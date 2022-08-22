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Министерству энергетики передали акции двух государственных компаний

Документ опубликован в газете «Эркин Тоо».

    
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о передаче Министерству энергетики Кыргызстана государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ. Документ опубликован в газете «Эркин Тоо».

Фонду по управлению государственным имуществом поручено передать Минэнерго госпакет акций «Нарынгидроэнергострой» и «Нарынспецгидроэнергомонтаж». Отмечается, что решение приняли для вывода из кризиса специализированных ремонтных и строительно-монтажных компаний с государственной долей акций.

Напомним, передать компании в ведение Министерства энергетики поручил президент страны Садыр Жапаров, выступая на заседании Совета безопасности в ноябре 2021 года.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/242954/ 

           

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