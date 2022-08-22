Авария в России. Трое выживших кыргызстанцев в тяжелом состоянии

Состояние трех выживших кыргызстанцев в жуткой аварии в Ульяновской области оценивается как тяжелое.

Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Отмечается, что сотрудники посольства Кыргызстана в России навестили трех пострадавших.

«Их состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, они в полном объеме обеспечены необходимыми медикаментами», — отметили в ведомстве.

По поручению президента Садыра Жапарова МИД, Минтранс, МЧС прорабатывают организацию специального борта для доставки тел погибших в Кыргызстан.

Уточняется, что по мере завершения судебно-медицинских экспертиз, проведения процедуры опознания и получения разрешения следственных органов России на вывоз тел погибших по согласованию с российской стороной спецборт в ближайшее время вылетит в Ульяновск.

Работают круглосуточные телефонные горячие линии для предоставления информации близким родственникам погибших и пострадавших граждан Кыргызской Республики: МИД Кыргызстана: +79779475580, +996551312000, посольство КР в РФ: +79268615098.

В дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области России, по предварительным данным, погибли 14 кыргызстанцев. На трассе М-5 «Урал» две фуры врезались в микроавтобус, в результате аварии погибли 16 человек, большинство из них граждане КР.



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