Авария в России. Трое выживших кыргызстанцев в тяжелом состоянии

Состояние трех выживших кыргызстанцев в жуткой аварии в Ульяновской области оценивается как тяжелое.
Об этом сообщает департамент информации МИД КР.
Отмечается, что сотрудники посольства Кыргызстана в России навестили трех пострадавших.
«Их состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, они в полном объеме обеспечены необходимыми медикаментами», — отметили в ведомстве.
По поручению президента Садыра Жапарова МИД, Минтранс, МЧС прорабатывают организацию специального борта для доставки тел погибших в Кыргызстан.
Уточняется, что по мере завершения судебно-медицинских экспертиз, проведения процедуры опознания и получения разрешения следственных органов России на вывоз тел погибших по согласованию с российской стороной спецборт в ближайшее время вылетит в Ульяновск.
Работают круглосуточные телефонные горячие линии для предоставления информации близким родственникам погибших и пострадавших граждан Кыргызской Республики: МИД Кыргызстана: +79779475580, +996551312000, посольство КР в РФ: +79268615098.
В дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области России, по предварительным данным, погибли 14 кыргызстанцев. На трассе М-5 «Урал» две фуры врезались в микроавтобус, в результате аварии погибли 16 человек, большинство из них граждане КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242956/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!