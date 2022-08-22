Конкурс директоров школ. Когда тестирование пройдет в Бишкеке

Конкурсный отбор директоров школ в Бишкеке, предварительно, пройдет 30 августа.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
По их данным, в настоящее время продолжается прием документов претендентов. Точная дата тестирования станет известна позже.
Всего в столице насчитывается 61 вакантное место.
Завтра, 23 августа, компьютерное тестирование пройдет в Оше. Там всего 17 вакансий.
«Те, кто набрал пороговый балл и выше, будут утверждены на должность в ближайшие дни», — отметили в ведомстве.
Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пока они продолжают исполнять обязанности до назначения новых руководителей. В регионах конкурс уже завершен, однако часть мест осталась вакантной.
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