Конкурс директоров школ. Когда тестирование пройдет в Бишкеке

Конкурсный отбор директоров школ в Бишкеке, предварительно, пройдет 30 августа.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По их данным, в настоящее время продолжается прием документов претендентов. Точная дата тестирования станет известна позже.

Всего в столице насчитывается 61 вакантное место.

Завтра, 23 августа, компьютерное тестирование пройдет в Оше. Там всего 17 вакансий.

«Те, кто набрал пороговый балл и выше, будут утверждены на должность в ближайшие дни», — отметили в ведомстве.

Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пока они продолжают исполнять обязанности до назначения новых руководителей. В регионах конкурс уже завершен, однако часть мест осталась вакантной.



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