14 кыргызстанцев погибли в России в страшном ДТП. Работает горячая линия

По предварительной информации, среди 16 погибших было 14 граждан Кыргызстана.

В России на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе Ульяновской области произошло страшное ДТП - две фуры взяли в тиски микроавтобус, в результате погибли более десяти человек. Информация об этом появилась несколько часов назад в российских СМИ.

По предварительной информации, среди 16 погибших было 14 граждан Кыргызстана. Трое кыргызстанцев выжили, их госпитализировали, сообщает МИД КР.

Консульские сотрудники посольства КР в РФ выехали на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи, установили связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области. Гражданство погибших и госпитализированных все еще уточняется.

Посольством организована горячая линия по номеру: +7 926 861 50 98 для близких родственников погибших и пострадавших граждан Кыргызстана. В МИД Кыргызстана также открыта горячая линия: +996 508 62 85 88, +996 551 31 20 00 (WhatsApp).



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