Более 2000 кубов мусора вывезено во время общегородского субботника в Оше

Мэрия города Ош сообщает, что в Оше в преддверии 31-летия Дня независимости Кыргызстана прошел общегородской субботник.

Мэрия города Ош сообщает, что в Оше в преддверии 31-летия Дня независимости Кыргызстана прошел общегородской субботник. В мероприятиях по очистке городской территории от мусора приняли активное участие трудовые коллективы всех городских организаций, учреждений и ведомств, муниципальных предприятий и служб, сотрудники учреждений системы здравоохранения, образования, в том числе вузов и детских садов, жители всех МТУ города.

В рамках работ по уборке городской территории проведены мероприятия по очистке закрепленной за каждым трудовым коллективом территории от мусора, мойке и покраске фасадов предприятий, уборке тротуаров и арычных сетей, очистки территории вокруг многоэтажных домов.

Предприятиями "Ош-Тазалык" и Комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству на полигон вывезено порядка 2000 кубов мусора.





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