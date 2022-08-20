Таможня задержала контрабанду сигарет на 1,2 миллиона сомов

Сотрудники таможни задержали контрабандные сигареты на сумму более 1 миллион 200 тысяч сомов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что при выезде из города Кара-Кола Джалал-Абадской области задержана автомашина Mercedes-Benz, которой управлял кыргызстанец.

«При досмотре грузового отсека обнаружен товар — сигареты с фильтром без акцизных марок. Количество контрабандного груза составило 260 тысяч штук. Стоимость товара — 1 миллион 215 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в журнал учета информации, материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия решения», — сообщили в ведомстве.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242812/