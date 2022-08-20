Таможня задержала контрабанду сигарет на 1,2 миллиона сомов

Сотрудники таможни задержали контрабандные сигареты на сумму более 1 миллион 200 тысяч сомов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что при выезде из города Кара-Кола Джалал-Абадской области задержана автомашина Mercedes-Benz, которой управлял кыргызстанец.
«При досмотре грузового отсека обнаружен товар — сигареты с фильтром без акцизных марок. Количество контрабандного груза составило 260 тысяч штук. Стоимость товара — 1 миллион 215 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в журнал учета информации, материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия решения», — сообщили в ведомстве.
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