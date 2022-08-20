Четыре чиновника получили выговоры от президента. За что, сообщила пресс-служба

Президент объявил дисциплинарные взыскания ряду должностных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, согласно распоряжению Садыра Жапарова, в соответствии со статьей 146 Трудового кодекса Кыргызской Республики

за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, за невыполнение поставленных задач объявлен выговор министру транспорта и коммуникаций Эркинбеку Осоеву.

За недостатки в реализации Указа президента «О неотложных мерах по охране экологии озера Иссык-Куль» объявлены замечания:

- полномочному представителю президента в Иссык-Кульской области Алтынбеку Сулайманову;

- начальнику управления внутренних дел Иссык-Кульской области Министерства внутренних дел Канату Жумагазиеву;

- начальнику Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Руслану Термееву.



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