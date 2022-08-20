ГКНБ призывает добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы

В ГКНБ напомнили об уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Статья 267 УК КР предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

«Законодательство освобождает от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы. ГКНБ придает особое внимание данному аспекту работы как одной из угроз национальной безопасности и призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Ранее Госкомитет национальной безопасности за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств задержал одного из совладельцев ОсОО «Умут и Ко» Джурата Абдуллаева.



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