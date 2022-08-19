ГКНБ: Предупреждает граждан об уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Бишкек, "Саясат. kg". Уголовное законодательство освобождает от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы.

В свете задержания одного из представителей бизнеса, который незаконно приобрел и хранил большое количество оружия, в том числе огнестрельного, и боеприпасы к нему, ГКНБ считает необходимым обратить внимание граждан республики на следующее:

"Статьей 267 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот оружия и боеприпасов в виде лишения свободы до 10-ти лет.

При этом уголовное законодательство освобождает от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы.

ГКНБ придает особое внимание данному аспекту работы, как одной из угроз национальной безопасности, в связи с чем, призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, в противном случае виновные будут привлечены к уголовной ответственности по всей строгости законодательства Кыргызской Республики".