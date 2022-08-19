Замглавы Минобразования рассказал, как учителя борются за места

Я считаю, что нельзя ориентироваться только на возраст.



Выпускники высших учебных заведений просят Минобразования освободить дорогу молодым. Об этом во время прямого эфира сообщил заместитель министра образования Уланбек Мамбетакунов.

По его словам, молодые люди просят освободить от занимаемых должностей учителей, которым за 65 лет.

«Я считаю, что нельзя ориентироваться только на возраст. Есть учителя, которых нужно сохранить», — сказал Уланбек Мамбетакунов.

Чиновник добавил: учителя жалуются и на то, что у них отбирают учебные часы. Например, учитель истории вела еще и другой предмет. Когда пришел в школу историк, предыдущий учитель должен был освободить ему эти часы.

«В 2021 году издан приказ Минобразования о порядке распределения учебной нагрузки на учителей. Там сказано, что в некоторых школах учебная нагрузка приняла хаотичный характер. Учитель кыргызского языка может вести предмет «человек и общество», а учитель математики преподавать информатику», — добавил Уланбек Мамбетакунов.



Ссылка: https://24.kg/vlast/242832/