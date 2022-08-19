Для Руслана Бекназарова маленькое кресло дороже чести?

Именно в таких обстоятельствах Руслан Бекназаров сидит на должности заместителя акима Свердловского района.

На прошедшей неделе Азимбек Бекназаров был освобожден от должности посла в Малайзии. Все тот же вопрос Кумтора остается темой для заработка очков для всех сторон. Заставило задуматься то, как Азике, находясь на должности, раскритиковал своих шефов, перечил им. Власть же в ответ разбрасывалась обвинениями: Он был освобожден от занимаемой должности за то, что не справился с работой, не оправдал доверие. В общем, он сполз с седла… Именно в таких обстоятельствах Руслан Бекназаров сидит на должности заместителя акима Свердловского района. Даже если он не посмел что-то сказать, то мог бы хотя бы уйти с должности, когда власть грубо обошлась с отцом и вытеснила его. Маленькое кресло стоит дороже чести? Много разговоров по этому поводу. Кажется, господин Руслан так и не показал свое истинное лицо. Сами рассудите…

Источник: газета «Азия news» №32 от 11.08.2022 / стр. 12, gezitter.org