Жапар Ормонов «приземлился» в Чолпон-Ате благодаря небезызвестному Арзыбеку Бурканову?

Почему мы оступаемся?

В народе поднялась шумиха в связи с тем, что управлять малой родиной интеллигентов – Чолпон-Атой и Бостери отправили малообразованного Жапара Ормонова. Да, межрегиональная ротация необходима. Но трудиться должны не слабые, низкоуровневые кадры, а достойные, опытные руководители. Почему мы оступаемся? Жапар Ормонов в свое время зацепился за должность благодаря Икраму Илмиянову, позднее залез под мышку сторонников Соке, участвовал в парламентских выборах 2020 года от партии «Мекеним Кыргызстан», был избит в Оше на глазах народа. Вряд ли подняли бы руку на авторитетного, честного человека, не так ли? Представьте, как у человека дурное лезет наружу. Отмечается, что Жапара Ормонова на должность мэра города Чолпон-Аты назначили с подачи небезызвестного «серого кардинала» Арзыбека Бурканова. А не подходит ли к этому случаю выражение: «Рыбак рыбака видит издалека»? Пока толковые специалисты не могут найти работу, повышение по карьерной лестнице продолжат получать «воры»? Ложный мир!

Источник: газета «Азия news» №33 от 18.08.2022 / стр. 3, gezitter.org