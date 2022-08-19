Осужденного за раздачу земель главу Степнинского айыл окмоту уволили

Освобожден от должности глава Степнинского айылного аймака Чуйской области Аскат Насыркулов.

Об этом Kaktus.media сообщил руководитель аппарата Жайылской районной администрации Талгат Бердыбаев.

По его словам, вчера, 18 августа, со стороны прокуратуры поступило представление об отстранении главы айыл окмоту. "В тот же день он был уволен с должности", - сообщил Бердыбаев.

Напомним, Чуйский областной суд признал Насыркулова виновным по статье "Злоупотребление должностным положением".

Таким образом 25 июля областной суд оставил в силе приговор Жайылского районного суда. По его решению Насыркулов был признан виновным по трем эпизодам. Общая сумма назначенного ему штрафа составила 950 тыс. сомов. Но путем частичного сложения штраф сократили до 350 тыс. сомов.



Напомним, ранее прокуратура возбудила дело по незаконной передаче земельных участков Насыркуловым под жилье третьим лицам. Чиновник незаконно передал три участка по 30 соток каждый.Перейти к комментариям



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