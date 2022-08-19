Дело об изнасиловании несовершеннолетней в Maryotel. Задержан еще один подозреваемый

Милиция задержала второго подозреваемого по факту изнасилования несовершеннолетней в Maryotel Bishkek.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Правоохранительные органы напомнили, что 7 августа в ОВД Аламудунского района обратилась У. Ж. с просьбой принять меры в отношении лиц, которые, по ее словам, в ночь с 6 на 7 августа в селе Лебединовка принудили ее несовершеннолетнюю дочь О. А., 2005 года рождения, вступить в половую связь.

Ранее был задержан 20-летний подозреваемый, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

"По итогам проведенных следственных действий установлена причастность к вышеуказанному преступлению Т. М., 1996 года рождения, который водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - сообщили в милиции.



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