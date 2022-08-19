Каждой семье с детьми выплатят по 25 тыс. сомов? Это фейк

В социальных сетях распространяется информация о якобы выплате семьям с детьми по 25 тыс. сомов.
В социальных сетях распространяется информация о якобы выплате семьям с детьми по 25 тыс. сомов.
В сообщениях отмечается, что президент Садыр Жапаров подписал закон, который предусматривает выплату каждой семье, где есть дети, пособия в размере 25 тыс. сомов с 1 августа. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции заявили, что данная информация не соответствует действительности.
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