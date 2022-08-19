Блогера Батмакан Жолболдуеву, обвиняемую в смерти журналистки, отпустили из-под стражи

Блогера Батмакан Жолболдуеву отпустили под домашний арест.
Об этом Kaktus.media сообщили в Баткенском областном суде.
Как отметили в суде, вчера, 18 августа, адвокат обвиняемой ходатайствовала об изменении меры пресечения Жолболдуевой. Суд удовлетворил жалобу защиты и отпустил обвиняемую из-под стражи.
Следующее заседание суда по делу Жолболдуевой пройдет 8 сентября.
Напомним, Жолболдуеву обвиняют в хулиганстве и сопротивлении представителю власти или лицу, осуществляющему надзор за общественным порядком. Второе обвинение - в использовании поддельного документа, третье - в причинении смерти по неосторожности, еще одно - в нарушении тайны частной жизни.
Ранее, 25 марта этого года, журналистка Арзыгуль Галымбетова обратилась в ОВД Оша и сообщила, что ее очерняет в соцсетях пользователь канала "Батма-Бат" в YouTube, нанося "урон ее чести и достоинству".
В тот же день Галымбетова обратилась в больницу, пожаловавшись на ухудшение здоровья, а позже скончалась в отделении неврологии. Факт был зарегистрирован по статье "Причинение смерти по неосторожности". По подозрению была задержана 33-летняя Батмакан Жолболдуева.
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