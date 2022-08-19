Ветераны здравоохранения рассказали, каким должен быть глава Минздрава

Министерство здравоохранения должен возглавить - это оптимальный, на мой взгляд, вариант - молодой, креативный человек



В Кыргызстане создана Ассоциация ветеранов здравоохранения. Ее возглавил профессор Накен Касиев. Заместителем стал бывший замминистра здравоохранения Касымбек Мамбетов. Об этом стало известно сегодня, 19 августа, на пресс-конференции.

По словам Касиева, они "не чиновники и слышат запросы людей", поэтому хотят подсказать, какие реформы системы здравоохранения требуются и как их провести.

Журналисты поинтересовались, кто, на взгляд ветеранов здравоохранения, должен возглавить Минздрав - временно отстраненный Алымкадыр Бейшеналиев или исполняющий обязанности главы Минздрава Жаркынбек Касымбеков.



"Я думаю, что Министерство здравоохранения должен возглавить - это оптимальный, на мой взгляд, вариант - молодой, креативный человек, который понимает нашу систему, поработал в этой системе. А конкретно персонально называть, тот или другой, - это сегодня не моя цель. И не надо об этом говорить", - ответил Касиев.

"И тот, который работал до этого, определенно внес свою возможную лепту, и сегодняшний, который работает, тоже старается, делает дальнейший прогресс в этой системе. Поэтому моя цель сегодня - не называть фамилии. Хотелось бы, чтобы был креативный человек, профессионал, который держал бы хорошую связь с общественностью и своими коллегами. Министр - это такая должность... Это политическая должность, но тем не менее министр должен быть хорошим профессионалом, в какой-то степени дипломатом, должен держать связь с населением. Министр должен знать каждую болевую точку своей системы, действовать всегда обдуманно. По тем же реформам сто раз подумать, потом только сделать шаг вперед, потому что это очень болезненно, чувствительно. Даже объединение двух учреждений может иметь большие риски. Поэтому я не буду конкретизировать", - сказал глава новой ассоциации.



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