Министерство обороны дало пояснения по поводу гибели военнослужащего

Министерство обороны Кыргызской Республики дало пояснения о происшествии в Военном институте Вооруженных Сил КР.

По данным Управления информационного обеспечения МО КР, 18 августа 2022 года приблизительно в 22 часа 10 минут военнослужащий срочной службы батальона обеспечения учебного процесса Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики рядовой С.С.Ч., 2003 года рождения, призванный Каракольским ОГВК, находясь в карауле, произвел самостоятельный выстрел. От полученного ранения он скончался на месте.

Назначено служебное расследование. По факту случившегося Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит проверку.





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