В МЧС вакансия пилота вертолета с зарплатой в 3 тысячи долларов

По его словам, это может быть гражданин Кыргызстана или гражданин другой страны.
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана ищет для работы пилота вертолета. Зарплата составит минимум $3 тысячи. Об этом во время прямого эфира сообщил заместитель министра ЧС Урматбек Шамырканов.
По его словам, это может быть гражданин Кыргызстана или гражданин другой страны.
"В Кыргызстане не готовят пилотов вертолетов, так что специалистов мы обучаем в других странах", - сказал он.
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