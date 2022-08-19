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В Бишкеке открыли новое здание ГКНБ

В Бишкеке состоялась церемония открытия нового здания ГКНБ.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

В Госкомитете нацбезопасности отметили, что новое здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям. Выступая на церемонии, по данным ГКНБ, глава спецслужбы Камчыбек Ташиев призвал коллег активнее бороться с коррупцией и организованной преступностью.

С сентября прошлого года в разных областях Кыргызстана начали открывать новые здания управлений ГКНБ. С 2021 года открыто 11 новых объектов. А 3 марта в Бишкеке начали строительство академии Госкомитета нацбезопасности.


Азаттык
 

           

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