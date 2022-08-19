В Бишкеке открыли новое здание ГКНБ

В Бишкеке состоялась церемония открытия нового здания ГКНБ.
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
В Госкомитете нацбезопасности отметили, что новое здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям. Выступая на церемонии, по данным ГКНБ, глава спецслужбы Камчыбек Ташиев призвал коллег активнее бороться с коррупцией и организованной преступностью.
С сентября прошлого года в разных областях Кыргызстана начали открывать новые здания управлений ГКНБ. С 2021 года открыто 11 новых объектов. А 3 марта в Бишкеке начали строительство академии Госкомитета нацбезопасности.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!