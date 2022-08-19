В Москве задержан еще один гражданский активист из Таджикистана

Об этом Таджикской редакции Азаттыка сообщили друзья и знакомые Максуда.

Гражданский активист и блогер из Бадахшана Максуд Гаёсов, уже более полугода проживающий в Москве, 17 августа был задержан по месту жительства. Об этом Таджикской редакции Азаттыка сообщили друзья и знакомые Максуда.

Полиция российской столицы никаких официальных сообщений по этому поводу не делала. Неизвестно, куда был доставлен Гаёсов, но его родственники опасаются, что его могут экстрадировать в Таджикистан.

По их словам, Гаёсов был активен в социальных сетях после ноябрьских митингов 2021 года в Хороге, последовавших за убийством жителя Рошткалы Гулбиддина Зиёбекова, и, предположительно, его задержание может быть связано с его гражданской позицией.

Максуд является автором сатирического блога «Бобинги» в Instagram, у него более 47 тысяч подписчиков. Кроме того, он работал волонтером в различных социальных проектах в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

После ноябрьских (2021) и майских (2022) событий в ГБАО власти Таджикистана арестовали десятки гражданских активистов и участников протестных акций в этом регионе. Ситуация в Бадахшане обострилась в ноябре прошлого года после того, как в результате операции силовиков был убит житель Рошткалы Гулбиддин Зиёбеков.

После этого возмущенные жители горного региона вышли на митинги, во время разгона которых два человека погибли и 17 человек получили ранения. Акции протеста 16 мая в Хороге также начались против безнаказанности в отношении виновных в смерти Зиёбекова.

Международные организации и страны Запада выразили обеспокоенность подавлениями мирных акций и призвали власти Таджикистана уважать основные права и свободы жителей Горно-Бадахшанской автономной области.



Азаттык

