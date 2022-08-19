По подозрению в коррупции задержан сотрудник «Тазалыка» – ГКНБ называет его «одним из зачинщиков» митинга работников предприятия

Сотрудники ГКНБ задержали одного из работников МП «Тазалык» по подозрению в создании коррупционной схемы.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По версии следователей, работники структурного подразделения МП «Тазалык» в корыстных интересах организовали схему по начислению зарплаты работникам, числящимся в штате предприятия, которые фактически не работали или были уволены. «Все выведенные денежные средства присваивались организаторами схемы для личных нужд. Следует отметить, что один из ключевых фигурантов уголовного дела работник МП «Тазалык» Ч.М. является одним из зачинщиков прошедших акций протеста, в результате чего произошел сбой в налаженной работе муниципального предприятия,- отмечают ГКНБ.

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ, ведется следствие.

Муниципальное предприятие «Тазалык» осуществляет коммунальное обслуживание по санитарной очистке городской территории, содержание городских дорог.

11 августа этого года некоторые сотрудники МП «Тазалык» вышли на акцию протеста. Собравшиеся были недовольны решением мэрии Бишкека о привлечении частной компании «Эко Проф» для уборки мусора в Первомайском районе столицы. Митингующие утверждали, что в результате действий муниципалитета они могут остаться без работы.

К митингующим вышел вице-мэр Бишкека Олег Попиков, который заявил, что МП «Тазалык» вынужден обратиться за помощью к частной компании из-за недостатка техники.

Азаттык

