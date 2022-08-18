ДУМК начало возвращать деньги паломникам, которые не смогли отправиться в хадж

Места верующих в очереди на хадж сохраняются.
Духовное управление мусульман Кыргызстана начало возвращать гражданам деньги, которые они ранее оплатили за паломничество, но по каким-то причинам не смогли поехать в Мекку и Медину.
По данным муфтията, деньги вернут кыргызстанцам, которые не смогли совершить хадж в период пандемии. Напомним, Саудовская Аравия в 2020 году закрыла свои границы для иностранных паломников в связи с распространением коронавируса.
Штаб ДУМК по организации хаджа возвращает деньги, внесенные в период с 2019 по 2022 год.
Места верующих в очереди на хадж сохраняются.
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