ДУМК начало возвращать деньги паломникам, которые не смогли отправиться в хадж

Места верующих в очереди на хадж сохраняются.

Духовное управление мусульман Кыргызстана начало возвращать гражданам деньги, которые они ранее оплатили за паломничество, но по каким-то причинам не смогли поехать в Мекку и Медину.

По данным муфтията, деньги вернут кыргызстанцам, которые не смогли совершить хадж в период пандемии. Напомним, Саудовская Аравия в 2020 году закрыла свои границы для иностранных паломников в связи с распространением коронавируса.

Штаб ДУМК по организации хаджа возвращает деньги, внесенные в период с 2019 по 2022 год.

Места верующих в очереди на хадж сохраняются.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242689/

