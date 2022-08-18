Бишкекчанка пожаловалась на мусор в центре столицы

По словам автора видеоролика, это кадры из центра города.
В Instagram-паблике black_list.kg жительница Бишкека опубликовала видео и фото, на которых видны кучи мусора возле мусорных контейнеров.
По словам автора видеоролика, это кадры из центра города.
"У меня гости приехали иностранцы, честно стыдно. Мы живем в центре Юг 2 Вефа центр. Неделя как стоит [мусор], вонь ужасная", - написала пользовательница.
URL: https://www.vb.kg/421538
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