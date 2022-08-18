В РК иностранным водителям будут продавать дизтопливо почти вдвое дороже

В ряде регионов наблюдаются проблемы с дизтопливом, что вызывает возмущение среди граждан.

В Казахстане хотят ввести дифференцированные цены на дизель для транзитного транспорта и на приграничных заправках - стоимость топлива будет отличаться в зависимости от резидентства, закупаемых объёмов и видов транспорта, передает Kapital.kz.

В ряде регионов наблюдаются проблемы с дизтопливом, что вызывает возмущение среди граждан. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Алихан Смаилов. Он поручил оперативно принять правила по дифференциации цен на ГСМ отечественным потребителям и транзитному автотранспорту и ввести их в действие с 20 августа.

В министерстве энергетики сообщили, что все крупные сети АЗС отмечают повышенное потребление дизельного топлива в приграничных регионах страны из-за перетоков топлива за рубеж транзитным транспортом. Дифференциация в зависимости от резиденства, объемов потребления и видов транспорта должна решить этот вопрос.

Для граждан Казахстана при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге (около $0,5) за литр, также для грузового транспорта - при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего его казахстанскую регистрацию, - лимит в сутки будет 300 литров;

Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге (0,9 доллара) за литр.

Власти Казахстана неоднократно обращали внимание на то, что бензин и дизельное топливо в республике дешевле, чем в соседних странах, в частности, в России (притом, что с 2021 года дизель в РК подорожал на 26%). Из-за чего, многие жители приграничных районов и транзитные машины предпочитают заправляться именно в Казахстане.

Пограничники подсчитали, что ежедневно в страну заезжает около 4,5 тысячи грузовиков, из которых порядка 70 процентов - иностранные. В итоге низкие цены на заправках приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.

Из-за сложившейся ситуации ряд регионов Казахстана уже столкнулись с дефицитом топлива - на заправках его либо нет, либо отпускают лимитировано.





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