Рынок сахара. Отпускная цена будет снижена

В Кыргызстане продолжается работа по снижению стоимости сахара для населения.
Об этом сообщает служба антимонопольного регулирования.
Чиновники обсудили на совещании вопросы цен на сахар с представителем отечественных заводов ОАО «Каинды Кант» и ОАО «Кошой». Сейчас компании вырабатывают сахар из сырца, ввезенного беспошлинно из Бразилии.
Производство свекловичного сахара начнется с конца сентября.
«Сейчас оптово-отпускная цена завода составляет 82,5 сома за килограмм. Но эта цена будет еще снижена заводом. Для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке сахара в шаговой доступности от заводов ОАО «Каинды Кант» и ОАО «Кошой» открыты фирменные магазины розничной торговли, в которых сахар реализуется в свободном доступе по цене 85 сомов за килограмм», — сообщили в ведомстве.
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