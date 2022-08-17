Грузы из Кыргызстана задерживают в Казахстане. Договоренности не действуют

В Казахстане продолжают задерживать транспорт из Кыргызстана.

Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев.

По его данным, некоторые машины не могут выехать из РК три недели. Они везут преимущественно текстильную продукцию. В основном школьную форму, которая является сезонным товаром и уже должна поступить в продажу. Но из-за контролирующих органов Казахстана сроки доставки нарушены.

«При задержании документов перевозчикам не дают. Нет актов задержания или изъятия документов. Казахстанская сторона под разными предлогами принимает меры, чтобы не выпускать грузовые машины со своей территории. Мы отправляли письма казахской стороне с просьбой объяснить причины задержек, ответа нет. Нам обещали, что при наличии электронных счетов-фактур на перевозимый коммерческий груз прохождение авто будет беспрепятственным. Но договоренности не соблюдают. Мы планируем подать в суд Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации из-за этой ситуации. Сейчас консультируемся и срочно готовим необходимые документы», — рассказал Игорь Голубев.



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