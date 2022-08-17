Любителей тенниса приглашают поддержать отечественных спортсменов

Бишкек, "Саясат. kg". Приглашаем всех любителей тенниса поддержать отечественных спортсменов.
В Кыргызстане 23 августа стартует серия крупных турниров по теннису. Состязания будут проводиться на кортах международного стандарта в отеле «Акун», построенных по новейшим технологиям, в живописнейшем месте на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба отечественной федерации тенниса.
«Приглашаем всех любителей тенниса поддержать отечественных спортсменов. Приходите, наслаждайтесь, вход для всех свободный», - отметил президент Федерации тенниса КР Нурдин Медетов.
Как отмечается, будут проведены два ITF турнира (International Tennis Federation) и впервые в нашей стране состоится турнир категории J3.
Кроме того, впервые в истории будут организованы Азиатские турниры до 16 лет (два турнира ATF). Ранее они проводились для участников до 14 лет.
В состязаниях до 18 лет ожидается участие спортсменов из двадцати стран, в том числе из Турции, Португалии, Испании, Китая, Гонконга, СНГ, США, Нигерии, Уганды. На турниры ATF заявлены участники из Китая, Кореи, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
Даты турниров (отель «Акун», Иссык-Куль):
23 августа - ITF J4,
29 августа - ITF J3,
5 сентября - ATF JUNIOR 14&Under,
12 сентября - ATF JUNIOR 16&Under,
19 сентября - ATF JUNIOR 16&Under.
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