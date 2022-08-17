Любителей тенниса приглашают поддержать отечественных спортсменов

Бишкек, "Саясат. kg". Приглашаем всех любителей тенниса поддержать отечественных спортсменов.

В Кыргызстане 23 августа стартует серия крупных турниров по теннису. Состязания будут проводиться на кортах международного стандарта в отеле «Акун», построенных по новейшим технологиям, в живописнейшем месте на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба отечественной федерации тенниса.

«Приглашаем всех любителей тенниса поддержать отечественных спортсменов. Приходите, наслаждайтесь, вход для всех свободный», - отметил президент Федерации тенниса КР Нурдин Медетов.

Как отмечается, будут проведены два ITF турнира (International Tennis Federation) и впервые в нашей стране состоится турнир категории J3.

Кроме того, впервые в истории будут организованы Азиатские турниры до 16 лет (два турнира ATF). Ранее они проводились для участников до 14 лет.

В состязаниях до 18 лет ожидается участие спортсменов из двадцати стран, в том числе из Турции, Португалии, Испании, Китая, Гонконга, СНГ, США, Нигерии, Уганды. На турниры ATF заявлены участники из Китая, Кореи, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Даты турниров (отель «Акун», Иссык-Куль):

23 августа - ITF J4,

29 августа - ITF J3,

5 сентября - ATF JUNIOR 14&Under,

12 сентября - ATF JUNIOR 16&Under,

19 сентября - ATF JUNIOR 16&Under.

