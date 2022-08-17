Почему облепиха и осока полезны для Иссык-Куля, рассказал эколог

Эколог Дмитрий Переяславский рассказал, как прибрежные растения защищают акваторию озера от сточных вод.

Эколог Дмитрий Переяславский рассказал, как прибрежные растения защищают акваторию озера от сточных вод.

В комментарии для радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что основные грунты в Иссык-Кульской котловине — это песчаные почвы, поэтому любые химические загрязнители с талыми и поверхностными водами со временем попадают в озеро.

"Раньше по берегам преобладали заболоченные места, где росли кусты облепихи, тростник, осока. Все это естественные фильтры, которые очищали воду. Именно поэтому людям досталось чистое озеро с такой водой, которую мы знаем. Однако сейчас за туристический сезон Иссык-Куль испытывает огромное антропогенное воздействие. Многие используют моющие средства, хлор. В "продвинутых" пансионатах, которых мало, используются современные очистные сооружения, которые не допускают попадания вредных веществ в озеро. Но большинство, особенно в частном секторе, примитивно заливают выгребные ямы хлором. Все это со временем попадает в Иссык-Куль, что сказывается на рыбной фауне. Меняется и цвет воды — он становится зеленым, вода начинает зацветать, в ней снижается уровень кислорода, из-за чего эти места становятся непригодными для рыб", — рассказал Переяславский.

Он добавил, что важно сохранять естественные участки берега озера, чтобы они могли хоть немного снижать влияние человека на акваторию.



Sputnik Кыргызстан

