Почему облепиха и осока полезны для Иссык-Куля, рассказал эколог

Эколог Дмитрий Переяславский рассказал, как прибрежные растения защищают акваторию озера от сточных вод.
Эколог Дмитрий Переяславский рассказал, как прибрежные растения защищают акваторию озера от сточных вод.
В комментарии для радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что основные грунты в Иссык-Кульской котловине — это песчаные почвы, поэтому любые химические загрязнители с талыми и поверхностными водами со временем попадают в озеро.
"Раньше по берегам преобладали заболоченные места, где росли кусты облепихи, тростник, осока. Все это естественные фильтры, которые очищали воду. Именно поэтому людям досталось чистое озеро с такой водой, которую мы знаем. Однако сейчас за туристический сезон Иссык-Куль испытывает огромное антропогенное воздействие. Многие используют моющие средства, хлор. В "продвинутых" пансионатах, которых мало, используются современные очистные сооружения, которые не допускают попадания вредных веществ в озеро. Но большинство, особенно в частном секторе, примитивно заливают выгребные ямы хлором. Все это со временем попадает в Иссык-Куль, что сказывается на рыбной фауне. Меняется и цвет воды — он становится зеленым, вода начинает зацветать, в ней снижается уровень кислорода, из-за чего эти места становятся непригодными для рыб", — рассказал Переяславский.
Он добавил, что важно сохранять естественные участки берега озера, чтобы они могли хоть немного снижать влияние человека на акваторию.
Sputnik Кыргызстан
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!