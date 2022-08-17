Алымкадыр Бейшеналиев: если снова стану министром, продолжу реформы

Отстраненный от должности министра здравоохранен

ия Алымкадыр Бейшеналиев сказал, что готов вернуться на пост, решение теперь за президентом.

Отстраненный от должности министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил Sputnik Кыргызстан, что в случае восстановления на посту не собирается работать с исполняющим обязанности главы Минздрава Жаркынбеком Касымбековым.

Ранее адвокат Кайсын Абакиров заявил, что уголовное дело о коррупции в отношении Бейшеналиева прекращено, он имеет полное право на восстановление в должности. Бейшеналиев сказал, что готов вернуться на пост министра, решение теперь за президентом.

По словам Бейшеналиева, Касымбеков беспричинно приостановил его реформы в секторе здравоохранения.

"В мое отсутствие остановилась вся работа. Я должен завершить начатые реформы. Если президент примет решение и я снова стану министром, то не буду работать с людьми, которые чинят препятствия моим реформам. Исполняющий обязанности министра делает популистское заявление, что мои реформы и приказы незаконны, поэтому я не могу работать с ним", — сказал Бейшеналиев.

Он добавил, что против него возбуждено не семь, а одно уголовное дело.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что возбудила в отношении министра семь уголовных дел. Одно — по фактам коррупции, два — о вымогательстве взятки, четыре — по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта. После этого президент Садыр Жапаров создал комиссию по изучению ситуации с задержанием главы Минздрава. Позже он отстранил генпрокурора Курманкула Зулушева и Бейшеналиева от должностей из-за конфликта между ними. Зулушев через время вернулся к работе.

Sputnik Кыргызстан

