В Иссык-Кульской области зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла

Жертв и разрушений от землетрясения не зарегистрировано.
По данным Института сейсмологии КР, 16 августа в 16 часов 16 минут на территории Иссык-Кульской области зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла. Землетрясение ощущалось в селах Корумду, Темировка, Григорьевка, Кожояр, Булан-Соготту, Семеневка. В селах Бостери, Кок-Добо, Ананьево ощущались толчки силой 3 балла, в городе Чолпон-Ата и селах Кара-Ой, Жаркынбаев - до 2,5 баллов. Жертв и разрушений от землетрясения не зарегистрировано.
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