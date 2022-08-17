В Иссык-Кульской области зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла

Жертв и разрушений от землетрясения не зарегистрировано.

По данным Института сейсмологии КР, 16 августа в 16 часов 16 минут на территории Иссык-Кульской области зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла. Землетрясение ощущалось в селах Корумду, Темировка, Григорьевка, Кожояр, Булан-Соготту, Семеневка. В селах Бостери, Кок-Добо, Ананьево ощущались толчки силой 3 балла, в городе Чолпон-Ата и селах Кара-Ой, Жаркынбаев - до 2,5 баллов. Жертв и разрушений от землетрясения не зарегистрировано.





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