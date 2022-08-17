В Узбекистане участковым дали право штрафовать за экологические нарушения

Они также будут получать вознаграждение в размере 30 процентов от взысканного штрафа.

Инспекторы профилактики в махаллях смогут непосредственно привлекать к административной ответственности за правонарушения, связанные с экологией. Они также будут получать вознаграждение в размере 30 процентов от взысканного штрафа.

Указом президента от 11 августа о мерах по реформированию системы управления расходами предусмотрено расширение системы работы "Экологического патруля". Документ "Газете.uz" предоставили в Министерстве юстиции.

Инспекторам профилактики опорных пунктов органов внутренних дел будут переданы новые задачи и полномочия по экологическому контролю в махаллях:

профилактика правонарушений, связанных с экологией, охраной окружающей среды и природопользованием, а также борьба с браконьерством в махаллях;

непосредственное привлечение к административной ответственности и осуществление доследственной проверки по правонарушениям, связанным с экологией, охраной окружающей среды и природопользованием, а также по борьбе с браконьерством.

Инспекторы профилактики опорных пунктов, сотрудники патрульно-постовой службы и военнослужащие Национальной гвардии будут поощряются денежным вознаграждением в размере 30% средств, взысканных в качестве штрафа за правонарушения в сфере экологии и охраны окружающей среды.





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