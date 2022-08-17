"Бейшеналиев начал вскрывать болевые точки, но наворотил и немало"

В то же время она указывает и на ошибки министра.

Алымкадыр Бейшеналиев начал вскрывать болевые точки, которые много лет копились в министерстве здравоохранения. Об этом нашему изданию vb.kg заявила волонтер-активист школы пациентов при НЦОГ Айгуль Кулдаевой "За Кыргызстан без рака" Алма Карсымбек.

По ее словам, стало известно, что многие медицинские специалисты высокого ранга, располагающими ресурсами, связами, много лет пользовались государственными ресурсами, инфраструктурой и на базе которых развивали свой частный бизнес.

"Это конечно прямое злоупотребление, Бейшеналиев вскрыл эти болевые точки", - говорит волонтер-активист.

В то же время она указывает и на ошибки министра.

"Одновременно он совершил немало ошибок, его влечение общественным вниманием тоже не пошло на пользу. Очень жаль, что у нас до сих пор нет ни одного министра здравоохранения, который бы сделал что-то реальное. К большому сожалению, приходят либо тихие, которые просто отсиживаются для повышения своего статуса, либо декларирующие только на словах, что система здравоохранения изменится. Пока не вижу колоссальных изменений, чтобы населению стали оказывать качественные и самое главное доступные медуслуги", - отметила она.

Гражданская активистка надеется что Бейшеналиев выполнит договорённости, заключенные между ним и президентом.

"Я думаю, что Алымкадыр Бейшеналиев продолжит свои начинания, так как он человек упертый, есть договорённость между ним и президентом, которые он обязан выполнить. То, что он возвращается, чтобы выполнить все соглашения, это понятно. Но вопрос в том, как он исполняет, очень много наворотил, многих задел, в том числе незаслуженно", - добавила Алма Карсымбек.

Отметим, Алымкадыр Бейшеналиев сообщил СМИ, что готов вновь возглавить министерство.

"Это было лишь временное отстранение, как только глава государства решит, я готов продолжить свою деятельность" - сказал он.

Напомним, 2 июня этого года Алымкадыр Бейшеналиев был задержан генпрокуратурой за коррупцию при приобретении вакцин от коронавируса. Он был водворен в СИЗО ГКНБ, далее был выпущен под домашний арест.



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