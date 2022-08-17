Исламские игры. Дзюдоистка Шахида Нармухамедова завоевала серебряную медаль

Кыргызстанка Шахида Нармухамедова завоевала серебряную медаль на Исламских играх солидарности в Турции.
Она выступила в турнире по дзюдо в весовой категории до 78 килограммов.
Представительница кыргызской школы дзюдо уверенно одолела спортсменку из Камеруна, затем в полуфинале победила соперницу из Марокко.
В финале Шахида Нармухамедова проиграла сопернице из Турции и завоевала серебро.
Исламские игры солидарности проводятся в пятый раз. В 2021 году из-за пандемии коронавируса они были перенесены на август 2022-го.
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