Алмазбека Атамбаева просят отпустить в Москву на лечение

В СИН направлено ходатайство о том, чтобы бывшего президента Алмазбека Атамбаева отпустили на лечение в Москву.

Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, бывший глава государства уже проходил лечение в Центральной клинической больнице управделами президента России. Алмазбека Атамбаева повторно вызвали в клинику в связи с ухудшением его здоровья.



«В первый раз мой подзащитный лечился в этой больнице в 2014 году, второй — в 2016-м. Учитывая положение, личность Алмазбека Атамбаева, я прошу СИН разрешить ему выезд за границу — в Москву. После необходимых операций мой подзащитный вернется в Кыргызстан, чтобы дальше отбывать наказание. Просим отпустить его на срок до четырех месяцев», — сказал Замир Жоошев.

Алмазбек Атамбаев находится в ИК № 27. Он отбывает наказание по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В июне 2020-го Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бишкекский горсуд оставил это решение в силе. Верховный суд отменил вердикты предыдущих инстанций, направив дело на новое рассмотрение.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го. По ним бывший глава государства оправдан судом.



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