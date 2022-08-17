Пункты пропуска на кыргызско-таджикской границе снова смогут пересекать туристы

Пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы снова смогут пересекать туристы.

Об этом 24.kg сообщила заместитель директора департамента туризма Кыял Кенжематова.

По ее словам, отныне в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный», «Кайрагач-автодорожный», «Кызыл-Бель-автодорожный», «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный» в установленном порядке могут пересекать граждане третьих стран и определенные граждане Таджикистана, участвующие в различных официальных и общественно-массовых мероприятиях на территории Кыргызстана.

Она подчеркнула, что списки туристов направляются в адрес департамента туризма, который, в свою очередь, ходатайствует перед Погранслужбой. Это может занять 1-2 дня.

«Порядок пересечения границы прежний. То есть если туристам необходимо получить визы для нахождения на территории нашей страны, то они должны быть у них на руках. Пропуск будет осуществляться на основании ходатайства в обе стороны», — пояснила Кыял Кенжематова.

Напомним, эти пункты пропуска были закрыты с 29 апреля 2021 года, как для граждан Кыргызстана, Таджикистана, так и третьих стран, за исключением лиц, указанных в распоряжении кабинета министров КР (после столкновений на кыргызско-таджикской границе).



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